POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.07.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfälle ++ Diebstahl ++
Weener - Verkehrsunfall
Am 07.07.2026 befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines LKW gegen 20:30 Uhr die Straße St. Georgiwold in Weener in Fahrtrichtung der Straße Bovenhusen.
Als er einen vor ihm fahrenden Trecker überholen wollte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und kippte die Böschung hinunter. Dabei erlitt der 61-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
Darüber hinaus entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Straße war für die Dauer der Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.
A 28/Bereich Uplengen - Verkehrsunfall
Am 07.07.2026 befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Peugeot 308 gegen 15:10 Uhr die A 28 in Richtung Oldenburg. Im Bereich Uplengen wechselte er vom Hauptfahrstreifen auf die Überholspur, auf der zu diesem Zeitpunkt ein 28-jähriger Fahrer eines VW Golf unterwegs war. Trotz starker Bremsung konnte der 28-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die beteiligten Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.
Rhauderfehn - Diebstahl
Am 07.07.2026 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 10:15 Uhr und 10:35 Uhr die Geldbörse einer 79-jährigen Frau in einem Verbrauchermarkt in der Straße Rhauderwieke in Rhauderfehn. Die Geldbörse lag in einem Beutel, den die Frau in ihrem Einkaufswagen abgelegt hatte.
Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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