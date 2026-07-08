Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++ Diebstahl ++

Weener - Verkehrsunfall

Am 07.07.2026 befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines LKW gegen 20:30 Uhr die Straße St. Georgiwold in Weener in Fahrtrichtung der Straße Bovenhusen.

Als er einen vor ihm fahrenden Trecker überholen wollte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und kippte die Böschung hinunter. Dabei erlitt der 61-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Darüber hinaus entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Straße war für die Dauer der Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.

A 28/Bereich Uplengen - Verkehrsunfall

Am 07.07.2026 befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Peugeot 308 gegen 15:10 Uhr die A 28 in Richtung Oldenburg. Im Bereich Uplengen wechselte er vom Hauptfahrstreifen auf die Überholspur, auf der zu diesem Zeitpunkt ein 28-jähriger Fahrer eines VW Golf unterwegs war. Trotz starker Bremsung konnte der 28-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die beteiligten Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Rhauderfehn - Diebstahl

Am 07.07.2026 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 10:15 Uhr und 10:35 Uhr die Geldbörse einer 79-jährigen Frau in einem Verbrauchermarkt in der Straße Rhauderwieke in Rhauderfehn. Die Geldbörse lag in einem Beutel, den die Frau in ihrem Einkaufswagen abgelegt hatte.

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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