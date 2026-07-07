Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 07.07.2026

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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Einbruch ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Leer - Einbruch

Am 06.07.2026 verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft zwischen 17:25 Uhr und 18.15 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Lagerraum eines Verbrauchermarktes in der Nüttermoorer Straße in Leer. Dort entwendete sie Waren im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags. Anschließend flüchtete sie unerkannt.

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bunde - Verkehrsunfallflucht

Am 06.07.2026 beschädigte ein bislang noch unbekannter PKW-Fahrer gegen 18:00 Uhr auf der Wymeerster Hauptstraße in Bunde ein Wohnmobil. Der Unfallverursacher befuhr den Moorweg und bog nach rechts auf die Wymeerster Hauptstraße ab. Dabei touchierte er das Wohnmobil. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weener - Verkehrsunfallflucht (siehe Bildmaterial)

Zwischen dem 06.07.2026 gegen 17:00 Uhr und dem 07.07.2026 gegen 09:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Werbeschild auf einem Privatgrundstück am Buchsbaumweg/ Ecke Enno-Hektor-Weg in Weener. Aktuellen Erkenntnissen zufolge bog der Verursacher mit einem LKW oder PKW mit Anhänger aus dem Buchsbaumweg nach links in den Enno-Hektor-Weg ab und fuhr dabei auf das Privatgrundstück.

Der Unfall muss durch den Verursacher nicht zwingend bemerkt worden sein. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Weener bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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