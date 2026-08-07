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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Betrunken mit Auto festgefahren

Esterwegen (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Sögel auf ein manövrierunfähiges Auto an einem Waldweg in Esterwegen aufmerksam gemacht. Im Rahmen einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich der 73-jährige Fahrer mit seinem VW im Grünstreifen in Höhe Herrenweg so stark festgefahren hatte, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Darüber hinaus bemerkten die Einsatzkräfte starken Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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