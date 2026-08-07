POL-EL: Diebstahl aus Firmentransporter

Emlichheim (ots) - Am Donnerstagvormittag, etwa 11:15 Uhr, ist es auf der Straße Am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Durch einen vermeintlichen Vorfahrtsverstoß an der Kreuzung zur Mühlenstraße kam dort eine 74-jährige Radfahrerin zu Fall und wurde leicht verletzt. Die beiden Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Hergang. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer ...

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