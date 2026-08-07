Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Diebstahl aus Firmentransporter
Meppen (ots)
Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in einen Firmentransporter an der Schützenstraße eingedrungen. Das Fahrzeug war zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 06:50 Uhr, auf einem dortigen Schotterparkplatz an der Einmündung zur Hafenstraße abgestellt. Sie entwendeten Baumaschinen, Werkzeuge und sonstiges Baumaterial im Wert von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.
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