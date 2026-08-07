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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Diesel aus Bagger gestohlen

Spelle (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an der Speller Straße in Varenrode etwa 200 Liter Diesel gestohlen. Sie pumpten den Kraftstoff aus einem dort im Bereich einer Baustelle abgestellten Bagger ab und konnten unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)204360 bei der Polizei Spelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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