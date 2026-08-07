Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Diesel aus Bagger gestohlen
Spelle (ots)
Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an der Speller Straße in Varenrode etwa 200 Liter Diesel gestohlen. Sie pumpten den Kraftstoff aus einem dort im Bereich einer Baustelle abgestellten Bagger ab und konnten unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)204360 bei der Polizei Spelle zu melden.
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Dennis Dickebohm
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