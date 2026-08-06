Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht
Emlichheim (ots)
Am Donnerstagvormittag, etwa 11:15 Uhr, ist es auf der Straße Am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Durch einen vermeintlichen Vorfahrtsverstoß an der Kreuzung zur Mühlenstraße kam dort eine 74-jährige Radfahrerin zu Fall und wurde leicht verletzt. Die beiden Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Hergang. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05943)92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.
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