Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 11:00 Uhr am Hohenkörbener Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 86-jährige Fahrerin eines Opel Meriva, vom Grundstück eines Hauses auf den Hohenkörbener Weg einzufahren und nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den von links kommenden 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Roller. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Totalschaden.

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