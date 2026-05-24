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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 11:00 Uhr am Hohenkörbener Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 86-jährige Fahrerin eines Opel Meriva, vom Grundstück eines Hauses auf den Hohenkörbener Weg einzufahren und nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den von links kommenden 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Roller. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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