Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Wohnungsbrand in ehemaliger Grundschule - Kinder retten sich ins Freie

Hoogstede (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 11:17 Uhr an der Vechtetalstraße in Hoogstede zu einem größeren Brand in einem Wohngebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich im ersten Obergeschoss eines Gebäudes starke Rauchentwicklung und anschließend ein Feuer. Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren, die sich zu diesem Zeitpunkt allein in der Wohnung befanden, bemerkten den Rauch rechtzeitig und konnten sich über ein Fenster auf eine Außentreppe retten. Beide blieben unverletzt.

Drei Hunde der Familie verendeten infolge des Brandes in der Wohnung. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Familie kommt zunächst bei Verwandten unter. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Bei dem Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Grundschule, die heute teilweise als Wohnraum sowie für Veranstaltungen genutzt wird. Die Feuerwehren aus Hoogstede, Emlichheim und Neuringe waren mit insgesamt 66 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

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