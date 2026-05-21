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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Sachbeschädigung auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Lünne (ots)

Zwischen dem 01.05.2026, 00:00 Uhr, und dem 19.05.2026, 16 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ein Bullauge auf dem kürzlich erneuerten Spielplatz in der Uferstraße.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Spelle unter der Telefonnummer 05977 204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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