Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Sachbeschädigung auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Lünne (ots)

Zwischen dem 01.05.2026, 00:00 Uhr, und dem 19.05.2026, 16 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ein Bullauge auf dem kürzlich erneuerten Spielplatz in der Uferstraße.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Spelle unter der Telefonnummer 05977 204360 zu melden.

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