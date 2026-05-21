Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Monikastraße - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Zwischen Sonntag, dem 17.05.2026, 20:00 Uhr, und Montag, dem 18.05.2026, 09:00 Uhr, kam es in der Monikastraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer vermutlich beim Vorbeifahren in Richtung Theresienstraße einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Dabei entstand leichter Sachschaden.

Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

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