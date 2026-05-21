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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verkehrsunfallflucht auf der Vechtetalstraße - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026, kam es gegen 15:45 Uhr auf der Vechtetalstraße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Fahrer eines Renault Megane die Vechtetalstraße aus Richtung Nordhorn kommend in Richtung Ringe. Dabei geriet ein bislang unbekannter entgegenkommender Pkw auf die Fahrspur des Renault, sodass es zur Kollision der Außenspiegel beider Fahrzeuge kam.

Am Renault entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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