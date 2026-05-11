Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz
Nordhorn (ots)
Am 09.05.2026 kam es zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "Am Strampel" in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten VW T-Roc und verursachte dabei Sachschaden.
Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
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