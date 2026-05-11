Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Apeldoorn
Polen - Vermisster 14-Jähriger wohlbehalten aufgefunden
Apeldoorn / Polen (ots)
Der seit dem 18.04.2026 vermisste 14-jährige Maxim aus Apeldoorn ist wohlbehalten aufgefunden worden.
Der Jugendliche wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch polnische Polizeikräfte im Bereich Bialystok angetroffen.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, veröffentlichte Beiträge und geteilte Fahndungsaufrufe aus sozialen Netzwerken und anderen Plattformen zu löschen beziehungsweise nicht weiter zu verbreiten.
Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell