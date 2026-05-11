Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Apeldoorn

Polen - Vermisster 14-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Apeldoorn / Polen (ots)

Der seit dem 18.04.2026 vermisste 14-jährige Maxim aus Apeldoorn ist wohlbehalten aufgefunden worden.

Der Jugendliche wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch polnische Polizeikräfte im Bereich Bialystok angetroffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, veröffentlichte Beiträge und geteilte Fahndungsaufrufe aus sozialen Netzwerken und anderen Plattformen zu löschen beziehungsweise nicht weiter zu verbreiten.

Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise.

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