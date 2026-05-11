PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Verkehrsunfall nach mutmaßlicher Blendung durch entgegenkommendes Fahrzeug

Osterwald (ots)

Am 09.05.2026 kam es gegen 22:11 Uhr auf der Lingener Straße (L45) in Osterwald zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Audi A6 die Lingener Straße, als ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegenkam. Der Audi-Fahrer gab an, durch das entgegenkommende Fahrzeug derart geblendet worden zu sein, dass er anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Der 56-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 10:33

    POL-EL: Flechum - Schwerer Verkehrsunfall auf der B213 - drei Personen schwer verletzt

    Felchum (ots) - Gestern gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der B213 in Flechum ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Tiguan sowie ihre 18-jährige Beifahrerin befuhren die B213 in Richtung Herzlake und befanden sich auf dem Linksabbiegestreifen zur K209. Hinter ihnen fuhr ein Audi, der von einem 28-jährigen ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 10:30

    POL-EL: Lingen - Anruf eines falschen Polizeibeamten - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - Am Donnerstag, 07.05.2026, kam es in Lingen-Biene, in der Straße Lange Straße zu einem Anruf eines falschen Polizeibeamten, der dem älteren Geschädigten von in der Nähe festgenommenen Einbrechern berichtete, das Eigentums der Geschädigten sei gefährdet. Die Polizei müsse die vorhandenen Wertgegenstände der Geschädigten in Augenschein nehmen. ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 10:30

    POL-EL: Meppen - Anruf eines falschen Polizeibeamten - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Am Donnerstag, 07.05.2026, kam es in Meppen, in der Straße Dürenkämpe, zu einem Anruf eines falschen Polizeibeamten, der dem älteren Geschädigten von in der Nähe festgenommenen Einbrechern berichtete, das Eigentums der Geschädigten sei gefährdet. Die Polizei müsse die vorhandenen Wertgegenstände der Geschädigten in Augenschein nehmen. In der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren