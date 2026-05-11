Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Verkehrsunfall nach mutmaßlicher Blendung durch entgegenkommendes Fahrzeug

Osterwald (ots)

Am 09.05.2026 kam es gegen 22:11 Uhr auf der Lingener Straße (L45) in Osterwald zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Audi A6 die Lingener Straße, als ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegenkam. Der Audi-Fahrer gab an, durch das entgegenkommende Fahrzeug derart geblendet worden zu sein, dass er anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Der 56-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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