Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall

Auf der Auricher Straße (B 210) zwischen Emden und Georgsheil hat sich am frühen Montagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte gegen 4.40 Uhr ein 62-jähriger Transporter-Fahrer von der Straße Moorweg in Loppersum (Gemeinde Hinte) auf die Bundesstraße in Richtung Aurich einbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem 26-jährigen Lkw-Fahrer, der auf der Bundesstraße in Richtung Emden fuhr. Der 62-jährige Fahrer des Transporters aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) verstarb am Unfallort. Sein 24-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Im Einsatz waren die umliegenden Ortsfeuerwehren aus Hinte, Loppersum, Suurhusen und Wiegboldsbur sowie drei Rettungswagen und zwei Notärzte. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis in den Vormittag vollgesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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