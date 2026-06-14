Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 14.06.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Aufbruch einer Geldkassette

Aurich - Durch eine unbekannte Täterschaft wurde die Geldkassette eines Selbstbedienungshofladens aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag im Esenser Postweg. Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Betrunken mit dem Fahrrad gefahren

Großefehn - Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, hat die Besatzung eines RTW einen 68-jährigen Mann aus Großefehn aus dem Großefehnkanal geborgen. Zuvor fuhr der Mann mit dem Fahrrad von der Kanalstraße Süd in den Kanal, da er mit knapp 1,8 Promille erheblich alkoholisiert war. In der Folge musste dem Mann eine Blutprobe entnommen werden.

Altkreis Norden

Gewässerverunreinigung

Hage - Die Polizei Norden ermittelt wegen eines Umweltdeliktes, das sich am Samstag, gegen 19:25 Uhr, im Bereich der Hagermarscher Straße (auf dem dortigen Norder Tief) zugetragen hat. Eine Zeugin hat drei Personen beobachtet, die einen Pulverfeuerlöscher im Norder Tief entleerten und diesen dort anschließend im Gewässer zurückgelassen haben. Sie flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei in ein angrenzendes Waldstück. Die Personen wirkten jugendlich und trugen Cappies. Einer soll ein Fahrrad mitgeführt haben. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Feuerlöscher aus dem Tief bergen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Diebstahl eines Fahrradanhängers

Hage - In der Hauptstraße ist es am Samstag, gegen 12:00 Uhr, zu einem Diebstahl gekommen. Ein unter einem Carport abgestellter Fahrradanhänger (sog. Croozer) wurde von zwei bislang unbekannten Personen dort entwendet. Der Croozer ist auffällig bunt. Der Diebstahl wurde durch einen Anwohner beobachtet, der die Polizei informierte. Diese ermittelt nun in diesem Fall. Weitere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wittmund - In der Esenser Straße kam es am Samstag, zwischen 10:00 Uhr und 11:05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte einen dort geparkten, weißen VW Passat an der Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Kind nach Unfall verletzt

Wittmund - In Asel ist am Samstag ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine 23-jährige Frau ist gegen 11:45 Uhr rückwärts mit ihrem PKW von ihrem Grundstück in der Straße Zur Harlebucht in Asel gefahren und hat dabei einen herannahenden 13-jährigen Jungen auf seinem Pedelec übersehen. Der Junge ist infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt worden.

Schwerer Verkehrsunfall

Carolinensiel - Am Samstag ist eine Frau bei einem Sturz mit ihrem Pedelec schwer verletzt worden. Die 36-Jährige befuhr die Gerhard-Tjarks-Straße in Carolinensiel gegen 12:50 Uhr mit ihrem Pedelec. Sie stürzte alleinbeteiligt und schlug mit dem Kopf auf einem Bordstein auf. Infolge des Unfallgeschehens erlitt sie schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Esens - Am Samstag ist es gegen 13:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Becker-Straße in Esens gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wehte die Fahrzeugtür der Verursacherin beim Aussteigen durch einen Windstoß auf und stieß mit dem daneben geparkten PKW zusammen. An dem geparkten PKW ist ein Sachschaden entstanden. Die Verursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

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