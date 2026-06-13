Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 13.06.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Innenstadt

Die Polizei ermittelt nach einer Körperverletzung und Beleidigung, die sich in der Nacht zu Samstag in der Norderstraße in Aurich ereignet haben. Gegen 23.45 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zunächst zu einem Streit zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und zwei Fußgängern gekommen. Im weiteren Verlauf soll der Mann eine 46 Jahre alte Frau mehrfach beleidigt und einen 31-jährigen Mann körperlich angegriffen haben. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wird als etwa 170 Zentimeter groß und kräftig gebaut beschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen, dem Fahrzeug oder dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Aurich sucht die Polizei Zeugen. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 40-jähriger Radfahrer die Fockenbollwerkstraße und überquerte die Lambertistraße. Eine aus der Lambertistraße abbiegende Fahrerin eines weißen Kleinwagens übersah offenbar den bevorrechtigten Radfahrer und stieß leicht mit ihm zusammen. Das Fahrrad wurde dabei beschädigt. Die etwa 40 Jahre alte, braunhaarige Fahrerin setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Im Fahrzeug soll sich zudem ein Kind befunden haben. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Alkoholisiert gegen Baum gefahren

Ein alkoholisierter Fahrer eines Mercedes ist am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr im Postweg in Großefehn von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Fahrer Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht

Auf einem Parkplatz in der Drechslerstraße in Norden ist es am Donnerstag zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Vermutlich durch einen Türaufschlag wurde in diesem Zeitraum die Beifahrertür eines geparkten Opel Insignia beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Buttforde - Mietstreitigkeiten eskalieren

Am Freitagnachmittag sind in der Werdumer Straße in Buttforde Streitigkeiten zwischen einem Vermieter und einem Mieter eskaliert. Die beiden 63 und 69 Jahre alten Parteien bedrohten sich unter anderem gegenseitig mit einem Baseballschläger und einer Zange. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

In der Finkenburgstraße in Wittmund kam es am Freitag zwischen 9.45 und 10.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten, schwarzen Toyota am Fahrzeugheck und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 911 115 zu melden.

Wittmund - Unfallflucht auf Tankstellengelände

Am Freitag ist es gegen 12.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände einer Tankstelle in der Isumser Straße in Wittmund gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Rangieren einen neben der Waschanlage befindlichen Mattenklopfer. Am Mattenklopfer entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 911 115 zu melden.

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