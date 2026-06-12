Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund: Mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft

Aurich/Wittmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft

Nach einer Serie von Einbrüchen und Diebstählen sitzen ein Jugendlicher und ein Heranwachsender aus dem Altkreis Norden nun in Untersuchungshaft.

Der 16-Jährige und der 18-Jährige stehen im Verdacht, für eine Vielzahl an Einbrüchen und Diebstählen, insbesondere Autodiebstählen, im Landkreis Aurich und auch darüber hinaus verantwortlich zu sein. Die Taten sind zum Teil in wechselnden Konstellationen auch mit weiteren Personen verübt worden, gegen die derzeit noch ermittelt wird.

Bei dem 16-jährigen Beschuldigten handelt es sich um einen sogenannten Intensivtäter. Er wird verdächtigt, in weniger als einem Jahr mehr als 100 Straftaten begangen zu haben. Auch dem Heranwachsenden werden bislang mehr als 50 Straftaten zur Last gelegt.

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich die beiden Beschuldigten nach derzeitigem Erkenntnisstand gewaltsam Zutritt zu einem Strandcafé in Bad Zwischenahn und entwendeten unter anderem Bargeld. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen kurz darauf in einem gestohlenen Pkw angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurden der Jugendliche und der Heranwachsende noch am Dienstag dem Haftrichter am Amtsgericht Norden vorgeführt. Gegen beide Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen zu den Diebstählen und Einbrüchen sowie zu möglichen Mittätern dauern weiter an.

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