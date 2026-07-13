Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260713-2: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Erftstadt (ots)

Sozia erlitt schwere Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (12. Juli) in Erftstadt-Lechenich ist ein Motorradfahrer (62) so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Beifahrerin (53) wurde beim Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 62-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seiner Sozia auf einer Yamaha auf der Lechenicher Straße von Herrig in Richtung Lechenich gefahren. Laut Zeugenaussage habe er ein vor ihm fahrendes Auto überholt. Anschließend sei er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, auf einen Acker gefahren und beide Insassen seien gestürzt.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte und leiteten Reanimationsmaßnahmen beim 62-Jährigen ein. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum unterstützte die Beamtinnen und Beamten vor Ort bei der Unfallaufnahme. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 21.20 Uhr.

Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten gehen derzeit Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte. (jus)

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