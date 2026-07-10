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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260710-1: Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall

Frechen (ots)

Wer hat die Beteiligten vor dem Unfall gesehen?

Nachtrag zur Meldung mit der Ziffer 3 vom 7. Juli 2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6310024

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis suchen weitere Zeugen im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall von Dienstagvormittag (7. Juli) in Frechen.

Der Ermittlerinnen und Ermittler erhoffen sich weitere Hinweise über die Fahrsituation der beiden Beteiligten vor dem tragischen Unfall. Wer hat die Rollerfahrerin und den LKW-Fahrer vor dem Unfall auf der Kölner Straße in Frechen gesehen? Laut aktuellen Ermittlungsstand sind die beiden Unfallbeteiligten etwa gegen 10.25 Uhr auf der Kölner Straße von Frechen in Richtung Köln-Marsdorf gefahren.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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