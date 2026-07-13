Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260713-1: Tankbetrüger auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Frechen (ots)

Blutprobe angeordnet und Auto sichergestellt

Polizeikräfte haben am Freitagmittag (10. Juli) in Frechen einen mutmaßlichen Tankbetrüger (56) vorläufig festgenommen. Der Verdächtige soll an mindestes drei Tankstellen Kraftstoff im Wert von über 500 Euro entwendet haben.

Laut ersten Erkenntnissen meldeten zwei Frechener Tankstellen einen Verdächtigen, der mit einem Auto mit niederländischem Kennzeichen Kraftstoffe entwendet haben soll. Alarmierten Polizistinnen und Polizisten gelang es, den 56-Jährigen auf frischer Tat an der Zapfsäule einer Tankstelle an der Kölner Straße anzutreffen.

Bei der Kontrolle des Manns, der über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, stellten die Beamtinnen und Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Ein Vortest zeigt ein positives Ergebnis für Kokain. Zudem hatte er an seinem Seat Kennzeichen angebracht, die eigentlich für einen Mercedes ausgegeben waren. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den nunmehr Beschuldigten vorläufig fest. Sie stellten das Fahrzeug des polizeibekannten Mannes sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Weil der Mann die Kraftstoffe in dafür ungeeigneten Kanistern transportierte, beauftragten die Ermittlerinnen und Ermittler eine Spezialfirma mit der Verwahrung des Benzins.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Tankbetrugs und der Urkundenfälschung bereits aufgenommen. Beim zuständigen Verkehrskommissariat werden zudem Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmittel durchgeführt. (hw)

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