Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall - geblendet durch tiefstehende Sonne

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Hürth - Zusammenstoß zweier Autos an einer Ampel

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (11. Juli) in Hürth-Hermülheim wurde eine Autofahrerin (40) leichtverletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Ein Ehepaar aus Köln stand mit ihrem Opel vor der roten Ampel an der Max-Planck-Straße in Fahrtrichtung B265n. Zur gleichen Zeit fuhr eine Brühlerin (40) hinter dem Ehepaar auf die Ampel zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde sie von der tiefstehenden Sonne geblendet und bremste deshalb zu spät. Sie fuhr dem Kölner Ehepaar hinten auf das Auto auf. Dadurch wurde die Ehefrau (62) auf dem Beifahrersitz leichtverletzt.

Die hinzugerufenen Polizistinnen und Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten einen Verkehrsunfallanzeige.(sm)

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