PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260624-1: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Kerpen (ots)

Ein Fahrradhelm kann vor Kopfverletzung schützen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (23. Juni) in Kerpen-Balkhausen hat sich ein Radfahrer (32) in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll eine 39-jährigen Opelfahrerin gegen 13.30 Uhr auf der Straße "Auf dem Gassenfeld" in Richtung Berrenrather Straße gefahren sein. Auf Höhe der Hausnummer 3 sei der 32-Jährige mit seinem Rad plötzlich zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gefahren. In Folge der Kollision, bei der der Zweiradfahrer auf das Auto aufgeladen worden sei, zog sich dieser die schweren Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Verletzte keinen Fahrradhelm trug. Dieser verhindert zwar keine Verkehrsunfälle kann aber vor starken Kopfverletzungen schützen. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät jedem Zweiradfahrer einen Helm zu tragen.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort das beschädigte Fahrrad sicher und dokumentierten die Unfallspuren für eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariat bereits übernommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 15:41

    POL-REK: 260623-4: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

    Bergheim (ots) - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (22. Juni) in Bergheim-Niederaußem hat sich ein Motorradfahrer (53) in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Auto tödliche Verletzungen zugezogen. Zeugen und Rettungskräfte kämpften vor Ort um das ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 14:35

    POL-REK: 260623-3: Zahlreiche Kisten entwendet

    Hürth (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die Sonntagnacht (21. Juli) Kisten von dem Gelände eines Verbrauchermarkts in Hürth entwendet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Gegen 8 Uhr an Montagmorgen (22. Juni) bemerkten ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 13:29

    POL-REK: 260623-2: Fahrradfahrer bei Kollision leicht verletzt - Zeugensuche

    Bergheim (ots) - Unfallbeteiligter fuhr nach Unfall davon Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (22. Juni) in Bergheim-Auenheim ist ein Radfahrer (60) leicht verletzt worden. Ein weiterer unfallbeteiligter Fahrradfahrer sei nach dem Zusammenstoß davongefahren. Der Mann sei auf einem Mountainbike unterwegs gewesen und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Die Beamtinnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren