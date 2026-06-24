Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260624-1: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Kerpen (ots)

Ein Fahrradhelm kann vor Kopfverletzung schützen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (23. Juni) in Kerpen-Balkhausen hat sich ein Radfahrer (32) in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll eine 39-jährigen Opelfahrerin gegen 13.30 Uhr auf der Straße "Auf dem Gassenfeld" in Richtung Berrenrather Straße gefahren sein. Auf Höhe der Hausnummer 3 sei der 32-Jährige mit seinem Rad plötzlich zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gefahren. In Folge der Kollision, bei der der Zweiradfahrer auf das Auto aufgeladen worden sei, zog sich dieser die schweren Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Verletzte keinen Fahrradhelm trug. Dieser verhindert zwar keine Verkehrsunfälle kann aber vor starken Kopfverletzungen schützen. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät jedem Zweiradfahrer einen Helm zu tragen.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort das beschädigte Fahrrad sicher und dokumentierten die Unfallspuren für eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariat bereits übernommen. (hw)

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