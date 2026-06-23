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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260623-4: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bergheim (ots)

Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (22. Juni) in Bergheim-Niederaußem hat sich ein Motorradfahrer (53) in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Auto tödliche Verletzungen zugezogen. Zeugen und Rettungskräfte kämpften vor Ort um das Leben des Mannes.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße (B) 477 von Niederaußem in Richtung Zieverich gefahren sein. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Am Villerand" soll der Autofahrer nach Aussage von Zeugen auf die Sperrfläche an der linken Seite seiner Fahrspur gefahren sein. Zeitgleich habe der Motorradfahrer beabsichtigt den Mercedes über die Sperrfläche zu überholen.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Zweiradfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Unfallörtlichkeit für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme ab. Sie stellten die Fahrzeuge, die Mobiltelefone und den Führerschein des Autofahrers sicher. Zudem ordneten sie die Entnahmen von Blutproben bei den Unfallbeteiligten an.

Die Ermittlungen zur Unfallursache haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariat bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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