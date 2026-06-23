Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260623-1: Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

Hürth (ots)

Führerschein sichergestellt

Polizeibeamtinnen und -beamte stoppten am Montagabend (22. Juni) in Hürth einen stark alkoholisierten Autofahrer (51) nach einem Zeugenhinweis. Er war zuvor mit deutlicher Alkoholfahne und auffälliger Fahrweise aufgefallen.

Laut ersten Informationen stoppten die Beamten den Autofahrer gegen 20.45 Uhr auf der Krankenhausstraße. Der 51-Jährige wirkte apathisch und er hatte Koordinierungsschwierigkeiten sowie einen schwankenden Gang. Er roch deutlich nach Alkohol und im Fahrzeug stellten die Polizeikräfte eine Flasche Wodka fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 3 Promille. Ein Arzt entnahm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizistinnen und Polizisten stellten den Führerschein des 51-Jährigen sicher, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

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