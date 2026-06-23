PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260623-1: Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

Hürth (ots)

Führerschein sichergestellt

Polizeibeamtinnen und -beamte stoppten am Montagabend (22. Juni) in Hürth einen stark alkoholisierten Autofahrer (51) nach einem Zeugenhinweis. Er war zuvor mit deutlicher Alkoholfahne und auffälliger Fahrweise aufgefallen.

Laut ersten Informationen stoppten die Beamten den Autofahrer gegen 20.45 Uhr auf der Krankenhausstraße. Der 51-Jährige wirkte apathisch und er hatte Koordinierungsschwierigkeiten sowie einen schwankenden Gang. Er roch deutlich nach Alkohol und im Fahrzeug stellten die Polizeikräfte eine Flasche Wodka fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 3 Promille. Ein Arzt entnahm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizistinnen und Polizisten stellten den Führerschein des 51-Jährigen sicher, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 13:33

    POL-REK: 260622-5: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Kerpen (ots) - Rettungskräfte brachten Jungen in ein Krankenhaus Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (19. Juni) ist ein Radfahrer (9) in Kerpen leicht verletzt worden. Er kollidierte mit einem Auto und das Fahrrad verkeilte sich unter dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Laut ersten Informationen soll der 9-Jährige gegen 20.20 Uhr über einen Fußweg vom Parkplatz eines ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:59

    POL-REK: 260622-4: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Senioren

    Frechen (ots) - Mittäter nahm Geldkarten persönlich entgegen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Täterduo, das am Samstag (20. Juni) in Frechen-Habbelrath eine Seniorin betrogen hat. Zudem sollen sie versucht haben, einen weiteren Senior in Frechen-Bachem zu betrügen. In beiden Fällen soll sich eine Frau am Telefon als Mitarbeiterin einer Bank ausgegeben habe. Sie habe gesagt, dass mit den ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:36

    POL-REK: 260622-3: Einbruch in Büro - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Beute ist Bestandteil der Ermittlungen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die zwischen Samstag (20. Juni) 10 Uhr und Sonntag (21. Juni) 7.30 Uhr in ein Büro in Frechen eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren