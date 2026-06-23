Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260623-3: Zahlreiche Kisten entwendet

Hürth (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die Sonntagnacht (21. Juli) Kisten von dem Gelände eines Verbrauchermarkts in Hürth entwendet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 8 Uhr an Montagmorgen (22. Juni) bemerkten Mitarbeitende den Diebstahl und riefen die Polizei. Laut ersten Erkenntnissen gelangten die Täter am Sonntag zwischen 0.20 Uhr und 0.40 Uhr auf den Außenbereich eines Supermarkts an der Eschweiler Straße und entwendeten mehrere leere Kisten. Dabei sollen sie diese in einen Lastwagen geladen haben und mit dem Fahrzeug davongefahren sein.

Einer der Täter sei zwischen 30 und 40 Jahren alt und schlank. Er habe eine Glatze und einen Bart und soll zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Zudem habe er eine Umhängetasche mit sich geführt. Sein etwa 30- bis 40-jähriger Komplize habe ein ähnliches Erscheinungsbild und habe ein graues Tanktop, eine graue, kurze Sporthose und weiß-rote Schuhe getragen. Ein weiterer 20 bis 30 Jahre alter und schlanker Verdächtiger mit Bart sei mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck und einer kurzen hellen Hose bekleidet gewesen.

Die Einsatzkräfte nahmen den Sachverhalt auf, werteten Videoaufzeichnungen aus und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

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