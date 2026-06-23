PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260623-3: Zahlreiche Kisten entwendet

Hürth (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die Sonntagnacht (21. Juli) Kisten von dem Gelände eines Verbrauchermarkts in Hürth entwendet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 8 Uhr an Montagmorgen (22. Juni) bemerkten Mitarbeitende den Diebstahl und riefen die Polizei. Laut ersten Erkenntnissen gelangten die Täter am Sonntag zwischen 0.20 Uhr und 0.40 Uhr auf den Außenbereich eines Supermarkts an der Eschweiler Straße und entwendeten mehrere leere Kisten. Dabei sollen sie diese in einen Lastwagen geladen haben und mit dem Fahrzeug davongefahren sein.

Einer der Täter sei zwischen 30 und 40 Jahren alt und schlank. Er habe eine Glatze und einen Bart und soll zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Zudem habe er eine Umhängetasche mit sich geführt. Sein etwa 30- bis 40-jähriger Komplize habe ein ähnliches Erscheinungsbild und habe ein graues Tanktop, eine graue, kurze Sporthose und weiß-rote Schuhe getragen. Ein weiterer 20 bis 30 Jahre alter und schlanker Verdächtiger mit Bart sei mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck und einer kurzen hellen Hose bekleidet gewesen.

Die Einsatzkräfte nahmen den Sachverhalt auf, werteten Videoaufzeichnungen aus und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 13:29

    POL-REK: 260623-2: Fahrradfahrer bei Kollision leicht verletzt - Zeugensuche

    Bergheim (ots) - Unfallbeteiligter fuhr nach Unfall davon Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (22. Juni) in Bergheim-Auenheim ist ein Radfahrer (60) leicht verletzt worden. Ein weiterer unfallbeteiligter Fahrradfahrer sei nach dem Zusammenstoß davongefahren. Der Mann sei auf einem Mountainbike unterwegs gewesen und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Die Beamtinnen und ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 13:08

    POL-REK: 260623-1: Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

    Hürth (ots) - Führerschein sichergestellt Polizeibeamtinnen und -beamte stoppten am Montagabend (22. Juni) in Hürth einen stark alkoholisierten Autofahrer (51) nach einem Zeugenhinweis. Er war zuvor mit deutlicher Alkoholfahne und auffälliger Fahrweise aufgefallen. Laut ersten Informationen stoppten die Beamten den Autofahrer gegen 20.45 Uhr auf der Krankenhausstraße. Der 51-Jährige wirkte apathisch und er hatte ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 13:33

    POL-REK: 260622-5: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Kerpen (ots) - Rettungskräfte brachten Jungen in ein Krankenhaus Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (19. Juni) ist ein Radfahrer (9) in Kerpen leicht verletzt worden. Er kollidierte mit einem Auto und das Fahrrad verkeilte sich unter dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Laut ersten Informationen soll der 9-Jährige gegen 20.20 Uhr über einen Fußweg vom Parkplatz eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren