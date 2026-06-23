Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260623-2: Fahrradfahrer bei Kollision leicht verletzt - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Unfallbeteiligter fuhr nach Unfall davon

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (22. Juni) in Bergheim-Auenheim ist ein Radfahrer (60) leicht verletzt worden. Ein weiterer unfallbeteiligter Fahrradfahrer sei nach dem Zusammenstoß davongefahren. Der Mann sei auf einem Mountainbike unterwegs gewesen und zwischen 30 und 40 Jahren alt.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der Unbekannte wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 60-Jährige gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit einem Zeugen auf dem Radweg parallel zur Bundesstraße (B) 477 von Rheidt in Richtung Niederaußem gefahren. In Höhe der Voltastraße sei ihnen ein Fahrradfahrer entgegengekommen. Der 60-Jährige und der Unbekannte seien kollidiert und gestürzt. Anschließend sei der Unbekannte in Richtung Rheidt davongefahren.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Der 60-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. (jus)

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