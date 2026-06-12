Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260612-3: Verdächtige Frau in Untersuchungshaft - Zwei Überfälle auf Supermärkte geklärt

Bergheim und Kerpen (ots)

Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur einer Tatverdächtigen

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Nachtrag zur Meldung mit der Ziffer 2 vom 7. Oktober 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6132995 Nachtrag zur Meldung mit der Ziffer 4 vom 9. Oktober 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6134661

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis konnte am Donnerstagvormittag (11. Juni) in zwei bislang gegen Unbekannte gerichteten Ermittlungsverfahren eine weibliche Tatverdächtige (37) festnehmen. Die Frau soll im Oktober 2025 zwei Supermärkte in Bergheim und Kerpen überfallen, Mitarbeiter der beiden Märkte bedroht und im Anschluss Bargeld erbeutet haben. Die 37-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll die Tatverdächtige am ersten Tattag (6. Oktober) gegen 21 Uhr einen Mitarbeiter eines Supermarkts an der Aachener Straße in Bergheim bedroht haben und anschließend mit einer Geldkassette aus dem Laden geflüchtet sein. Zwei Tage später (8. Oktober) soll die 37-Jährige gegen 19.45 Uhr ebenfalls eine Mitarbeiterin eines Supermarkts an der Rathausstraße in Kerpen bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Auch hier soll sie nach der Tat mit Bargeld geflohen sein.

Aufgrund einer Zeugenaussage und weiteren, intensiven Ermittlungen gelang es den Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 die Tatverdächtige zu identifizieren. Aufgrund der vorliegenden Beweislage ordnete ein Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln eine Durchsuchung der Wohnräume der Frau an. Dort trafen die Ermittlerinnen und Ermittler auf die nunmehr Beschuldigte und nahmen sie vorläufig fest. Zudem stellten sie bei der Wohnungsdurchsuchung weitere Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an. (jus)

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