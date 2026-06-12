Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260612-2: Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Alleinunfall am Donnerstagnachmittag (11. Juni) in Brühl hat sich ein Kind (11) schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Jungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 11-Jährige gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bonnstraße von Brühl in Richtung Schwadorf unterwegs. Laut einer Zeugenangabe habe er auf Höhe der Hausnummer 331 eine Hand vom Lenker gelöst und sei daraufhin auf den Lenker und danach auf den Boden gestürzt.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Unfallort, nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Laut ersten Informationen trug der Verunfallte einen Helm. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

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