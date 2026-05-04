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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Straße nach Verkehrsunfällen gesperrt

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Montagmorgen, 4. Mai 2026, war die Overwegstraße im Stadtteil Schalke aufgrund eines Unfallgeschehens für mehrere Stunden gesperrt.

Polizei und Rettungskräfte waren dort auf Höhe der Gewerkenstraße in Fahrtrichtung Heßler im Einsatz.

Aus bislang unbekannten Gründen ist dort ein 46 Jahre alter Mann gegen zwei Fahrzeuge gelaufen. Zunächst war er um 5.05 Uhr auf die Fahrbahn gesprungen. Hier musste der Fahrer eines Lieferwagens ausweichen. Der Mann trat daraufhin gegen die Tür des Fahrzeugs und lief weiter auf der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt. Hier sprang er eine Minute später in die Frontscheibe eines Linienbusses. Dabei verletzt er sich schwer.

Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hier entnahmen ihm Ärzte auch Blutroben, da der Verdacht bestand, der Mann könnte Betäubungsmittel konsumiert haben. Entsprechende Utensilien konnten bei ihm sichergestellt werden.

In dem Linienbus befanden sich keine Fahrgäste. Der Fahrer des Busses wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Bus erheblich beschädigt. Die Polizei sicherte die Unfallstelle, Spezialisten sicherten Spuren.

Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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