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Deutscher Radiopreis

15 Radiotalente beim Deutschen Radiopreis 2026 – moderiert von Katrin Bauerfeind

Hamburg (ots)

Radio zu machen, bleibt für viele ein Traumberuf. Radiotalenten eine Bühne zu bieten, bleibt ein besonderes Anliegen des Deutschen Radiopreises.

Anders als in den anderen Kategorien werden daher nicht drei Nominierte, sondern 15 junge Radiomacher*innen eingeladen, die „Beste*r Newcomer*in“ werden können:

Julian Hasel (Hitradio antenne 1), Cosmo Hähnelt (BB RADIO), Tamara Jungmann (ROCK ANTENNE), Larissa Kempenich (ENERGY Bremen), Elisa Knöckel (Bremen Vier), Julian Kobes (ROCK ANTENNE Hamburg), Sebastian „Azubi Basti“ Leitner (ANTENNE BAYERN), Svea Mauersberger (LandesWelle Thüringen), Max Plate (MausRadio), Jasper Purwins (ENERGY Sachsen), Tiziana Rose (Antenne Niedersachsen), Alina Schmiedgen (Radio TEDDY), Luna Spanier (Berliner Rundfunk 91.4), Naemi Thoma (HITRADIO OHR), Sina Wende (BAYERN 1).

Moderiert wird der Deutsche Radiopreis am 10. September 2026 von Katrin Bauerfeind. „Schön, dass wir das Radio gebührend feiern. Es ist eine der tollsten Preisverleihungen, die ich kenne und es ist mir, wie jedes Jahr, eine große Freude, etwas von meiner Begeisterung zurückgeben zu können.“ Die Journalistin, Autorin, Schauspielerin und Moderatorin kann sich keinen Tag ohne Radio vorstellen: „Zwischen Frühstückskaffee und Feierabendverkehr ist Radio immer live dabei, sammelt kleine Momente, begleitet uns täglich – mich mein ganzes Leben lang. Kein Medium hat das je so konstant geschafft.“

An ihrer Seite im Hamburger Musical Theater an der Elbe steht ein weiterer Radio-Fan und sogar Radiopreis-Gewinner: Thorsten Schorn, Moderator, Off-Sprecher und ESC-Stimme, bringt die Gala live ins Radio. „Der Deutsche Radiopreis ist die bedeutendste Auszeichnung der Branche, das sind die Radio-Oscars“, so Thorsten Schorn. „Radio ist nah, persönlich, vertraut und hier wirken echte Menschen. Die Besten sind nominiert und ich bin schon sehr gespannt, wer den Deutschen Radiopreis gewinnt.“

Über den Deutschen Radiopreis

Seit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher*innen Deutschlands geehrt. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale – eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks – und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter ARD MEDIA und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).

Auf dem Instagram Account @deutscherradiopreis_offiziell gibt es Einblicke rund um die Veranstaltung. Fotos und weitere Informationen finden sich auf der Website: www.deutscher-radiopreis.de

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk
Unternehmenskommunikation
Presse und Kommunikation
Tel.: 040/4156-2300
Mail: presse@ndr.de

Original-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuell

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