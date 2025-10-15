Ausom

Ausom bringt den L1 ABE E-Scooter mit voller Straßenzulassung in Deutschland auf den Markt

HONG KONG SAR (ots)

Der neue L1 ABE E-Scooter von Ausom ist nun mit vollständiger Straßenzulassung in Deutschland erhältlich – und für eine begrenzte Zeit wird er mit speziellen Rabatten auf mehreren Plattformen angeboten. Vom 14. Oktober bis zum 9. November können frühe Käufer mit dem Rabattcode DEL1ABE bis zu 50 € sparen. Der L1 ABE wurde für den täglichen Einsatz entwickelt und vereint straßenzugelassene Sicherheitsfunktionen, eine lange Reichweite und ein komfortables Design in einem praktischen Paket.

Ausom bietet zeitlich begrenzte Rabatte auf mehreren Plattformen an:

Ausom Store: 50 € Rabatt, Endpreis 479 €

Geekbuying: 30 € Rabatt, Endpreis 469 €

Geekmaxi: 30 € Rabatt, Endpreis 469 €

Der Ausom L1 ABE: Komfort, Sicherheit und Praktikabilität für den täglichen Einsatz

Der Ausom L1 ABE wurde für Fahrer entwickelt, die Komfort, Sicherheit und Praktikabilität schätzen – sei es für den täglichen Arbeitsweg oder für Ausflüge am Wochenende. Das zeichnet ihn aus:

Sanftes Fahren auf allen Terrainarten: Der L1 ist mit einem patentierten Vorder- und Hinterrad-Schwingarm-Federungssystem ausgestattet, das Unebenheiten und Vibrationen mühelos absorbiert. In Kombination mit 10-Zoll-Schlauchlosreifen bietet er eine stabile und komfortable Fahrt sowohl auf städtischen Straßen als auch auf unebenen Wegen.

Zertifizierte Straßenzulassung und Sicherheit: Der L1 ist in Deutschland vollständig ABE-zertifiziert und erfüllt alle Anforderungen der eKFV, einschließlich einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h, Doppelfußbremsen, Vorder- und Rücklichtern, Reflektoren und einer Klingel. Er ist für die Nutzung auf öffentlichen Straßen und Fahrradwegen zugelassen.

Intelligente, sichere Entsperrung: Mit NFC-Schlüsselkarten und Passwortschutz ermöglicht der Scooter eine schnelle und sichere Entsperrung ohne Smartphone-App. Drei NFC-Karten sorgen für flexible Zugangsoptionen und zusätzliche Sicherheit.

Langstrecken-Batterieleistung: Ausgestattet mit einem 748,8 Wh Lithium-Akku ermöglicht der L1 eine Reichweite von bis zu 70 km pro Ladeeinheit unter optimalen Bedingungen. Ob für den Arbeitsweg unter der Woche oder längere Fahrten am Wochenende – er minimiert die Sorge um die Akkulaufzeit.

Verstellbare Lenkerhöhe: Der Lenker lässt sich zwischen 1130 mm und 1330 mm verstellen, sodass Fahrer mit einer Körpergröße von 1,40 m bis 2 m eine bequeme Fahrposition finden können. Eine praktische Lösung für Familien oder den gemeinsamen Gebrauch durch mehrere Nutzer.

Da immer mehr Fahrer nach zuverlässigen, straßenzugelassenen und umweltbewussten Möglichkeiten suchen, sich in der Stadt fortzubewegen, hebt sich der Ausom L1 ABE als eine clevere und ausgewogene Wahl hervor. Mit begrenztem Lagerbestand und Sonderpreisen zur Markteinführung ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, den Wechsel zu vollziehen.

Original-Content von: Ausom, übermittelt durch news aktuell