NETMARBLES ULTIMATIVES DARK-FANTASY-MMORPG RAVEN2 IST FÜR DEN WELTWEITEN START AM 22. OKTOBER VORGESEHEN

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Netmarble, ein renommierter Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, hat offiziell bekannt gegeben, dass sein kommendes Dark Fantasy MMORPG, Raven2, am 22. Oktober weltweit sowohl auf mobilen als auch auf PC-Plattformen erscheinen wird, wobei der Vorab-Download am 21. Oktober beginnt. Die Ankündigung wurde in der neuesten Episode von „INSIDE RAVEN2" mitgeteilt.

In der neu veröffentlichten Episode „Dev's Message" hob Executive Producer Doo-Hyun Cho die Vision von Raven2 hervor, drei zentrale MMORPG-Erlebnisse zu bieten. Spieler erkunden eine nahtlose, düstere Fantasiewelt mit hochwertigen, kinoreifen Szenenbildern. Acht unterschiedliche Klassen bieten Anpassungen an die Spielweise, und das gewaltige, einheitliche Schlachtfeld unterstützt sowohl großangelegte Kooperation als auch erbitterte Kämpfe.

Die globale Version von Raven2 wird 150 Länder und 16 Sprachen unterstützen, darunter Englisch, Thailändisch, Deutsch, Französisch, Indonesisch, Malaiisch und weitere. Der Service wird in drei Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Südostasien und Ozeanien sowie Europa. Jede Region wird 2 Welten mit jeweils 12 Servern beherbergen, sodass Spieler jeden Server innerhalb ihrer Region frei wählen können.

Zu Ehren der Markteinführung hat Raven2 eine besondere Eröffnungsveranstaltung vorbereitet. Spieler können sich durch Stufenaufstiege Kristalle verdienen und die 100 besten Spieler pro Server werden um eine Million Kristalle kämpfen. Zusätzlich wird ein spezieller Steuerfond von einer Million Kristallen auf dem Markt eines jeden Servers hinterlegt, den Spieler durch die Teilnahme an Gildenaktivitäten beanspruchen können. Die vollständige Version des Videos „Dev's Message" ist auf den offiziellen Kanälen von Raven2, auf YouTube, Facebook, Discord sowie auf dem YouTube-Kanal von Epic Games verfügbar.

Spieler können sich bei Google Play und im App Store vorab registrieren oder das Spiel im Epic Games Store auf ihre Wunschliste setzen. Vorregistrierte Spieler erhalten zum offiziellen Start des Spiels exklusive Belohnungen, darunter ein heiliges Gewand der Heldenklasse und ein besonderes Paket.

Unterstützt von der Unreal Engine beeindruckt Raven2 mit unvergleichlicher Grafik und einem gewaltigen Universum in einem Dark-Fantasy-Reich, in dem Spieler Teil des Spezialkorps werden, welches das „Cursed Stigma" (das verfluchte Stigma) trägt. Während sie seltsame und gefährliche Phänomene untersuchen, die sich auf der ganzen Welt ereignen, begeben sie sich auf eine Reise, um Dämonen zu besiegen und die Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt aufzudecken. Die groß angelegten, gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das Markenzeichen eines wirklich fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website und folgen Sie Raven2 auch auf YouTube, Facebook und Discord, um neue „INSIDE RAVEN2"-Folgen zu sehen und auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zu Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -herausgeber. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie auf http://company.netmarble.com.

