CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stegemann/Borchardt: Krankenhausreform wird deutlich praxistauglicher gestaltet

Berlin (ots)

Koalition schließt erstes großes strukturpolitisches Vorhaben im Gesundheitsbereich ab

Der Bundestag will am morgigen Freitag der Anpassung der Krankenhausreform zustimmen. Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, und die gesundheitspolitische Sprecherin Simone Borchardt:

Albert Stegemann: "Mit der Anpassung stabilisieren und modernisieren wir die stationäre Versorgung in Deutschland. Die Reform ist notwendig, um verlässliche Rahmenbedingungen für Kliniken zu schaffen, den Ländern die benötigte Zeit zur Umsetzung zu geben und die hohe Versorgung weiterhin zu sichern. Damit legen die Koalition und die Bundesregierung die Grundlage für eine bedarfsgerechte und praxistaugliche Krankenhauslandschaft. Gleichzeitig erhalten Patienten eine bessere und schnellere medizinische Versorgung. So wird unter anderem die Wartezeit für wichtige Radiologie-Termine deutlich verkürzt."

Simone Borchardt: "Mit der Anpassung der Krankenhausreform schließen wir das erste große strukturpolitische Vorhaben im Gesundheitswesen in dieser Legislatur ab. Die Einigung zwischen Bund und Ländern verschafft uns Planungssicherheit, die unsere Krankenhäuser dringend benötigen. Wir stellen die Krankenhauslandschaft neu auf. Das heißt, wir gewährleisten eine bessere Qualität von Leistungen und eine sichere Versorgung auch in ländlichen Regionen. Damit wird die Ende 2024 beschlossene Krankenhausreform an entscheidenden Stellen nachgebessert und praxistauglich gemacht. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Krankenhäuser dadurch zukunftsfest machen und auch die steigenden Ausgaben für den stationären Sektor in den Griff bekommen."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

