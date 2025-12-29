RTL Television GmbH

YouTuberin Katharina Xenia bekommt Gastrolle bei "Alles was zählt": 24 Stunden als Serienstar

Einen Tag das Leben eines Serien-Stars führen - dieser Traum ist für die YouTuberin Katharina Xenia in Erfüllung gegangen. Sie setzt sich für ihr Format "24 Stunden als ..." selbst Challenges, einen Tag lang etwas für sie vollkommen Neues auszuprobieren. Dabei wird sie von Kameras begleitet und berichtet über ihre Erfahrungen. Bei "Alles was zählt" schlüpft sie nun einen Tag in das Leben einer Seriendarstellerin - mit allem, was dazu gehört. Am 19. und 20.1.2026 (Folge 4866-4867) wird das Ergebnis bei RTL zu sehen sein (und eine Woche vorab auf RTL+). Das dazugehörige YouTube-Video wird am 11. 1.2026 auf ihrem Kanal veröffentlicht.

Katharina Xenia spielt die Sportmanagerin Tamara Voss, die nach Essen kommt, um Kick-Box Talent Lennox (Leif Lunburg) von dessen aktuellen Manager und Trainer, Dragan (Florian Thunemann), abzuwerben. Die Influencerin hatte mehrere Szenen - und natürlich auch einiges an Text - musste also für eine bestmögliche Vorbereitung auf den Dreh alle Stationen des Schauspielerinnen-Alltags durchlaufen: Kostüm, Maske, Schauspieltraining, Dreh - und das war ganz schön viel auf einmal. Aber: "Ich war direkt in dieses sehr schnelle, professionelle Umfeld eingebunden und habe gemerkt, wie viel Disziplin und Konzentration es braucht, täglich in eine Rolle zu schlüpfen. Gleichzeitig hat es mich voll begeistert, wie herzlich das Team mich aufgenommen hat. Ich habe mich von der ersten Minute an wohlgefühlt", erzählt sie von ihrem Erlebnis. "Diese Mischung aus Tempo, Professionalität und gleichzeitig echter Herzlichkeit hat mich beeindruckt. Man wird sofort mitgenommen, aber man muss sich auch wirklich konzentrieren, weil jeder Schritt zählt."

Vor einer Kamera zu stehen, ist für Katharina Xenia eigentlich nichts Neues. Seit 2021 zeigt sie sich regelmäßig in den sozialen Netzwerken und auf YouTube. Im Gegensatz zu ihren selbst gedrehten Videos gibt es an einem professionellen Filmset einige Unterschiede: "Bei meinen eigenen Drehs kann ich spontaner sein und Dinge auch mal umstellen" bemerkt Katharina - das geht am AWZ-Set natürlich nicht. Die größte Herausforderung für die YouTuberin war das Schauspielen selbst: "Ich habe beim Dreh gemerkt, dass ich absolut nicht 'lügen' kann. Normalerweise bin ich es gewohnt, ganz ich selbst zu sein und spontan zu reagieren, aber hier musste ich bewusst in eine andere Figur schlüpfen. Ich fand es anfänglich total komisch, so zu tun, als wäre ich jemand anderes."

Besonders Katharinas Oma freut sich auf die Gastrolle ihrer Enkelin: "Meine Oma ist seit Jahren schon eine treue Zuschauerin und totaler Fan der Serie", so Katharina Xenia. Natürlich werden die beiden die Folgen zusammen anschauen.

"Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "AWZ" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.

