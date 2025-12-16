RTL Television GmbH

Fit für den 17 Tage Dschungel-Marathon?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab dem 23. Januar täglich live zur Primetime bei RTL und auf RTL+

Köln (ots)

Schweißband auf, Trainingsjacke an und Bauch rein, denn das ultimative Reality-Workout steht bevor! Während sich andere im Januar im Fitnessstudio quälen, startet bei RTL das wahre Ausdauerprogramm: der 17-tägige Dschungel-Marathon. Ab Freitag, 23. Januar 2026, heißt es wieder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - täglich zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr, live aus Australien bei RTL und auf RTL+.

Zwölf Stars erleben im Dschungelcamp spektakuläre Prüfungen, emotionale Höhen und Tiefen und überraschende Wendungen. Sonja Zietlow und Jan Köppen führen mit Witz, Charme und Augenzwinkern durch den unterhaltsamsten TV-Marathon des Jahres. Dr. Bob ist natürlich auch wieder dabei. Wer die zwölf Stars der 19. Staffel sind, bleibt vorerst noch geheim.

+ + + Weitere Informationen zu IBES, Fotomaterial sowie ein Interview mit Sonja Zietlow & Jan Köppen hier im Media Hub. + + +

Ausdauer, Nervenstärke und der unbedingte Wille zu gewinnen - was im Dschungelcamp zählt, zählt auch im American Football: Am Sonntag, 8. Februar, erwartet die Zuschauer wieder ein echter Doppel-Showdown bei RTL! Nach dem großen Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" präsentiert der Kölner Sender ab 23:15 Uhr den NFL Super Bowl LX live aus dem Levi's Stadium in Santa Clara. Zuvor eröffnet bereits um 19:00 Uhr die Free-TV-Premiere der RTL+ Doku "THE GAME - Die NFL erobert Deutschland" über die bewegende Geschichte der National Football League den Super-Final-Sonntag. Der exklusive RTL+ Release der Doku ist für Januar vorgesehen.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell