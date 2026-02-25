CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Müller/Mack: Kleine Kommunen bei Wärmeplanung entlastet

Berlin (ots)

Reform des Wärmeplanungsgesetz Teil der Eckpunkte

Mit den Eckpunkten des Gebäudemodernisierungsgesetzes wurden auch Entlastungen bei der kommunalen Wärmeplanung für kleine Kommunen mit bis zu 15.000 Einwohnern vereinbart. Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik, Klaus Mack:

Sepp Müller: "Wir befreien unsere kleinen Kommunen mit bis zu 15.000 Einwohnern von der Bürokratiefessel! Für rund 99 Prozent der Gemeinden senken wir den Aufwand der Wärmeplanung um satte 80 Prozent. Durch ein neues, vereinfachtes Verfahren schaffen wir Planungssicherheit für Bürger und Betriebe, ohne die Verwaltungen lahmzulegen. Das ist echte Entlastung mit gesundem Menschenverstand statt Paragrafen-Dschungel! Gleichzeitig halten wir an der kommunalen Wärmeplanung als zentrales strategisches Instrument fest, das Kommunen, Bürger und Unternehmen sowie Betreiber von Energieinfrastruktur zur Orientierung über die künftige Wärmeversorgung zusammenbringt."

Klaus Mack: "Wir begrüßen, dass die Wärmeplanung für kleine Kommunen bis 15.000 Einwohnern erheblich vereinfacht und im Aufwand reduziert werden soll. Das ist ein wichtiges Signal an über 10.000 kleine Städte und Gemeinden in Deutschland. Diese haben häufig nicht ausreichend eigene Personalkapazitäten und zudem aufgrund der aktuell erhöhten Nachfrage kaum Chancen, die erforderliche Beratung am Markt zu akquirieren. Diesen Druck nehmen wir den

Kommunen mit der Neuregelung des Gebäudemodernisierungsgesetzes und den Vereinfachungen der Wärmeplanung."

