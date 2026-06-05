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ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 7. Juni 2026, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 7. Juni 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Der "Fernsehgarten" feiert die Jubiläumssaison mit einem großen Vier-Jahrzehnte-Mix aus Mode, Kultautos, Sport, Artistik, cooler Musik von den 80ern bis heute und Ehrengast Ramona Leiß. Gäste: Spider Murphy Gang, Nino de Angelo, Loona & Pazoo, Fools Garden, Ayman, Captain Jack, Nickless, Pop Divas und Paul Potts.

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