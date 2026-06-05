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ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 7. Juni 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: 

Sonntag, 7. Juni 2026, 12.00 Uhr 
ZDF-Fernsehgarten 
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz

Der "Fernsehgarten" feiert die Jubiläumssaison mit einem großen Vier-Jahrzehnte-Mix aus Mode, Kultautos, Sport, Artistik, cooler Musik von den 80ern bis heute und Ehrengast Ramona Leiß. 

Gäste: Spider Murphy Gang, Nino de Angelo, Loona & Pazoo, Fools Garden, Ayman, Captain Jack, Nickless, Pop Divas und Paul Potts.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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