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"maybrit illner" im ZDF: Krieg oder Frieden – Trumps Chaos, Europas Chance?

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Mainz (ots)

Ein Ende des Ukrainekrieges noch vor dem Winter – in Kiew kommt Hoffnung auf. Präsident Selenskyj spricht von stabilen Fronten, sein Stabschef nennt ein Abkommen "realistisch". Doch während militärische Erfolge Kiews Verhandlungsposition stärken, fehlen ausgerechnet jetzt die Vermittler: Die USA wirken im Irankonflikt gefangen, Europa ringt um eine gemeinsame Linie – und Moskau reagiert mit immer noch massiveren Angriffen, nun auch auf die Hauptstadt. "Krieg oder Frieden – Trumps Chaos, Europas Chance?" ist am Donnerstag, 4. Juni 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Ist die Ukraine tatsächlich näher am Frieden – oder steht der Krieg vor einer neuen Eskalation, die womöglich Nato-Staaten direkt betreffen könnte? Wie gravierend ist es, dass die USA die geplante Stationierung von konventionellen Tomahawk-Marschflugkörpern in Deutschland abgesagt haben? Ist Europa bereit und in der Lage, für die Ukraine und seine eigene Sicherheit einzustehen?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Armin Laschet (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Klaus von Dohnanyi, SPD-Politiker und Autor (u. a. "Frieden – wie geht das?"), die Politikwissenschaftlerin Claudia Major vom German Marshall Fund, der deutsch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann und der Politologe Wolfgang Merkel.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt

Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

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