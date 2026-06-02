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ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 4. Juni 2026, 17.15 Uhr

Wahre Verbrechen (16)

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Donnerstag, 4. Juni 2026, 17.15 Uhr Wahre Verbrechen (16) Suche nach Gerechtigkeit "Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind. Die Fälle dieser Ausgabe: Ein Angler entdeckt am Wiener Marchfeldkanal einen menschlichen Fuß. Ermittlungen führen zu einem grausamen Mordfall – und zu einem Täter, der seine Spuren verwischen wollte. Jimmi Lillelund verschwindet spurlos. In seinem Auto: einige Millionen in bar. Jahre später führen neue Aussagen zu Knochenfunden auf einer Farm – und zu Mordanklagen gegen Angehörige. 1981 verschwindet ein Kind in Halle-Neustadt. Wochen später wird seine Leiche in einem Koffer gefunden. Ermittler folgen ungewöhnlichen Spuren - bis einige Kreuzworträtsel zum Schlüssel werden.

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