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ZDF zeigt Dokuserie über Rapper OG Keemo und Funkvater Frank

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Mainz (ots)

OG Keemo gehört zu den prägenden Stimmen des deutschsprachigen Rap – und bleibt zugleich ein Künstler, der nur selten persönliche Einblicke gibt. Die vierteilige Dokuserie "IN VERTIGO – OG Keemo und Funkvater Frank", die ihn über eineinhalb Jahre lang exklusiv bei der Arbeit an seinem neuen Konzeptalbum begleitet, zeigt den Rapper abseits der Bühne und gibt Einblicke in seine Arbeit, seine Geschichte und seine innere Suche. Zu sehen ab Sonntag, 14. Juni 2026, 10.00 Uhr, zwei Jahre lang im ZDF-Streaming-Portal.

Seine Texte handeln von Suizidgedanken, Gefühlskälte und Gewalt, von Statussymbolen, Frauenbildern und Geld. Sie sind schonungslos, bildstark, mitunter brutal. Mit seiner kompromisslosen Sprache und markanten künstlerischen Ästhetik hat sich der 33-jährige Rapper eine große Fancommunity, ausverkaufte Tourneen und gefeierte Alben erarbeitet. Doch bei der Arbeit am neuen Album beginnt OG Keemo, die eigenen Muster zu hinterfragen. Mit seiner inneren Suche rücken Themen wie Depressionen, Bindungsängste und Isolation ebenso in den Fokus wie Freundschaften, seine Familiengeschichte und die Sehnsucht nach Nähe und Stabilität. Es ist der Versuch, sich neu zu verstehen.

Nun arbeitet OG Keemo gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Produzenten Funkvater Frank an einem neuen Konzeptalbum – es soll anders werden. "Das ist eine Metapher für mein eigenes Leben", sagt OG Keemo. Doch je tiefer er in seine eigene Geschichte eintaucht – in den frühen Tod der Mutter, das distanzierte Verhältnis zum Vater und die kriminellen Irrwege seiner Jugend –, desto stärker gerät die Albumproduktion ins Stocken.

Mit Aufnahmen aus dem Studio und seinem Privatleben, Interviews mit Menschen aus seinem Umfeld, Archivmaterial und Animationen, die auf ausdrucksstarken Zeichnungen von OG Keemo selbst basieren, entsteht eine besondere Form des dokumentarischen Erzählens zwischen künstlerischer Inszenierung und Intimität.

Die Dokuserie "IN VERTIGO – OG Keemo und Funkvater Frank" greift Themen wie mentale Gesundheit, Erwartungsdruck und innere Blockaden, den Umgang mit Verantwortung, Ideen von Männlichkeit und persönliche Selbstfindung auf. Sie wird mit Untertiteln angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter rudolph.k@zdf.de, tripkovic.m@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Hier finden Sie die Presseinformation zu "IN VERTIGO – OG Keemo und Funkvater Frank".

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