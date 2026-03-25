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Reputationsranking 2025: Enercity auf Platz 1 bei den regionalen Energieversorgern

Hamburg (ots)

Stadtwerke Schwerin verbessern sich von Platz 28 auf 4.

Stadtwerke Augsburg springen um 35 Plätze auf Rang 10.

Im regionalen Markt der Energieversorger entscheidet nicht allein der Preis. Wichtig ist auch, wie Kundinnen und Kunden den Versorger vor Ort wahrnehmen und darüber auf Social Media und Online-Foren berichten. Genau diese Wahrnehmung bildet das Reputationsranking der Energieversorgungsbranche 2025 ab. Es zeigt zahlreiche Auf- und Absteiger unter den 50 analysierten regionalen Versorgern, während sich Enercity wie im Vorjahr auf Platz 1 behaupten konnte. Für die Analyse wertete das IMWF Institut über 179.000 reputationsrelevante Online-Erwähnungen aus redaktionellen Medien, Presseportalen, sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und Bewertungsplattformen im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2025 aus.

Enercity behauptet seine Spitzenposition über vier von fünf Bereiche hinweg. Sowohl bei "Produkt & Service", "Wirtschaftlichkeit" und "Nachhaltigkeit" als auch bei "Management" erzielte der Anbieter aus Hannover überdurchschnittliche Werte. Enercity ist damit die Referenz im regionalen Wettbewerb. Auf Platz 2 folgen mit gebührendem Abstand die Stadtwerke München.

Große Veränderungen bei den Verfolgern

Hinter Platz 1 ist gleichzeitig eine starke Dynamik im Markt entstanden mit zahlreichen Auf-, Ab- und Neueinsteigern bis hinein in die Top 10. Besonders auffällig sind hier die Stadtwerke Schwerin. Das Unternehmen verbessert sich innerhalb eines Jahres von Rang 28 auf Platz 4. 43 Prozent aller Aussagen im Internet betrafen das Thema "Nachhaltigkeit", 25 Prozent der Aussagen "Produkt & Service". Auch die Stadtwerke Augsburg legen stark zu und rücken von Platz 45 auf Rang 10 vor.

Die Verschiebungen der Anbieter zeigen, wie stark sich die öffentliche Wahrnehmung regionaler Anbieter innerhalb von 12 Monaten verändern kann. Neben den beiden genannten Themenbereichen prägt auch der Bereich "Management" die Wahrnehmung aller regionaler Anbieter maßgeblich. Gleichzeitig hat Management als Thema den größten Anteil unter allen Aussagen der regionalen Anbieter, noch vor Aussagen zu Netz, Strom, Versorgung und Wärme.

"Die regionalen Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass Reputation dort wächst, wo Energieversorgung konkret erfahrbar ist. Managemententscheidungen und Servicequalität vor Ort wirken unmittelbar auf die öffentliche Wahrnehmung", sagt Dr. Roland Heintze, Reputations-Experte und Geschäftsführender Gesellschafter von PER.

"Auch im dritten Jahr in Folge zeigt unser Ranking: Eine starke Reputation ist entscheidend, um sich im Wettbewerb um Kunden und Marktanteile zu behaupten. Mehrere regionale Anbieter haben ihre Wahrnehmung im Vergleich zu 2024 spürbar verbessert und sind in die Top 10 aufgestiegen. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die Dimensionen Management, Produkt & Service sowie Nachhaltigkeit, die im regionalen Markt die Wahrnehmung der Stadtwerke maßgeblich prägen", sagt Andreas Quest, Geschäftsführer der IMWF GmbH.

Über das Reputationsranking

Das Reputationsranking der Energieversorgungsbranche untersucht zum dritten Mal in Folge die öffentliche Wahrnehmung von Energieanbietern auf Basis digitaler Medien- und Onlinequellen. Ausgewertet wurden über 179.000 reputationsrelevante Online-Erwähnungen aus redaktionellen Medien, Presseportalen, sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und Bewertungsplattformen im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2025.

Die Analyse basiert auf einem mehrdimensionalen Reputationsindex, der Sichtbarkeit und Tonalität der Berichterstattung in fünf Reputationsbereichen zusammenführt: Management, Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Nachhaltigkeit und Arbeitgeberattraktivität. Die Ergebnisse ermöglichen einen vergleichenden Benchmark zwischen regionalen Energieanbietern und zeigen, welche Faktoren Reputation stärken oder schwächen.

Die Auswertung kombiniert KI-gestützte Medienanalyse mit qualitativer Prüfung und macht Reputation als öffentliches Stimmungsbild systematisch messbar.

Das Reputationsranking wird von der Beratungsgesellschaft PER Agency in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung herausgegeben. Das komplette Ranking kann unter info@per-agency.com gegen eine Schutzgebühr von 900,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden. Workshops inkl. individuellem Excellence Check können für 4.900EUR zzgl. MwSt. gebucht werden.

Über IMWF GmbH

Das IMWF, Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, unterstützt seit über zehn Jahren das Reputationsmanagement von Unternehmen, indem es mit KI-gestützten Analysen via Social Listening nachweist, wie Kommunikation auf Reputation einzahlt. Mit diesem Wissen lässt sich Reputation steuern. Und durch eine gute Reputation wird für höhere Akzeptanz bei Stakeholdern wie Kunden, Investoren, Mitarbeitern, Journalisten, Politik und Lieferanten gesorgt. Das schafft den nötigen Handlungsspielraum für den Erfolg von Unternehmen und sorgt für einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

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