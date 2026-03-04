PER Agency GmbH

Reputationsranking 2025: Energieversorger Octopus Energy springt auf Platz 3

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit entscheiden im überregionalen Wettbewerb.

Eprimo und Lichtblick bleiben an der Spitze.

Bei Energieversorgern entscheidet nicht nur, was sie leisten. Genauso wichtig ist, wie Kundinnen und Kunden darüber sprechen. Das aktuelle Reputationsranking der Energieversorgungsbranche zeigt eine deutliche Verschiebung bei den mittelgroßen überregionalen Anbietern: Octopus Energy rückt um vier Plätze auf Rang 3 vor. Die beiden Spitzenplätze belegen wie im Vorjahr Eprimo und Lichtblick. Für die Analyse wertete das IMWF Institut über 179.000 reputationsrelevante Online-Erwähnungen aus redaktionellen Medien, Presseportalen, sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und Bewertungsplattformen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 aus.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten Eprimo und Lichtblick die Plätze 1 und 2 verteidigen. Die E.ON-Tochter Eprimo erzielte dabei überdurchschnittlich hohe Reputationswerte in den Bereichen "Arbeitgeber-Performance", "Produkt & Service", "Nachhaltigkeit" und "Management". Ausschlaggebend für das gute Abschneiden des Unternehmens war vor allem die Berichterstattung über Produkte und Services, auf die 54 Prozent aller Aussagen im Internet fielen. Ein ähnlich klares Profil erzielte auch Lichtblick auf Platz zwei. Der Hamburger Anbieter punktete vor allem bei "Wirtschaftlichkeit" und "Management". Die Ergebnisse zeigen: Wer mehrere Themenfelder dauerhaft stark besetzt, bleibt im Ranking stabil.

Mittelfeld in Bewegung

Hinter der Spitze hat sich das Kräfteverhältnis verändert. Octopus Energy machte vier Plätze gut und landete auf Platz 3. Der Ökostrom-Anbieter aus München erzielte überdurchschnittliche Werte in den Bereichen "Wirtschaftlichkeit" und "Nachhaltigkeit" und verdrängte E Wie Einfach auf Platz 7. Rund jede zehnte Aussage von Octopus Energy im Internet betraf das Thema Wirtschaftlichkeit, knapp jede vierte das Thema Nachhaltigkeit.

Profil wichtiger als Sichtbarkeit

Auffällig ist außerdem, dass eine hohe Sichtbarkeit allein keinen Spitzenplatz im Ranking garantiert. HanseWerk Natur hat unter den überregionalen Anbietern mit 4.937 reputationsrelevanten Aussagen die größte mediale Präsenz. 44 Prozent aller Aussagen im Internet betrafen die Themen Produkt und Service. Im Ranking landet der Anbieter aus Schleswig-Holstein dennoch nur auf Platz 4.

"Das Ranking zeigt klar, dass Reputation kein Zufallsprodukt ist", sagt Dr. Roland Heintze, Reputations-Experte und Geschäftsführender Gesellschafter von PER. "Wer wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit dauerhaft sichtbar macht, setzt sich durch. Unabhängig von der reinen Medienmenge ist die Konsistenz über mehrere Themenfelder hinweg entscheidend."

"Unsere Analyse zeigt, dass Energieversorger thematisch insgesamt breit aufgestellt sind. Das verleiht ihrer Reputation eine gewisse Resilienz. Auffällig ist jedoch, dass sie kaum als Arbeitgeber wahrgenommen werden. Und auch über das Management profilieren sich andere Branchen deutlich stärker", sagt Andreas Quest, Geschäftsführer der IMWF GmbH.

Über das Reputationsranking

Das Reputationsranking der Energieversorgungsbranche untersucht zum dritten Mal in Folge die öffentliche Wahrnehmung von Energieanbietern auf Basis digitaler Medien- und Onlinequellen. Ausgewertet wurden über 179.000 reputationsrelevante Online-Erwähnungen aus redaktionellen Medien, Presseportalen, sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und Bewertungsplattformen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025.

Die Analyse basiert auf einem mehrdimensionalen Reputationsindex, der Sichtbarkeit und Tonalität der Berichterstattung in fünf Reputationsbereichen zusammenführt: Management, Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Nachhaltigkeit und Arbeitgeberattraktivität. Die Ergebnisse ermöglichen einen vergleichenden Benchmark unter den Energieanbietern und zeigen, welche Faktoren Reputation stärken oder schwächen.

Die Auswertung kombiniert KI-gestützte Medienanalyse mit qualitativer Prüfung und macht Reputation als öffentliches Stimmungsbild systematisch messbar.

