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Solidarisch sein – was bringt's?: Lesch sieht Schwartz an Fronleichnam im ZDF

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Mainz (ots)

Solidarität gilt als Kitt der Gesellschaft, aber der Eindruck wächst, dass der Zusammenhalt brüchiger wird. Stimmt das? Dieser Frage gehen Naturwissenschaftler Harald Lesch und Theologe Thomas Schwartz in ihrer Sendung "Lesch sieht Schwartz: Solidarisch sein – was bringt's?" an Fronleichnam, Donnerstag, 4. Juni 2026, 17.45 Uhr im ZDF, nach. Aus historischer, wissenschaftlicher und religiöser Sicht beleuchten sie, was Solidarität ausmacht und warum sie unverzichtbar ist. Der Film von Nina Koshofer ist am Sendetag ab 5.00 Uhr im ZDF-Streaming verfügbar.

Wenn Menschen sich nicht gehört, fair behandelt oder miteinander verbunden fühlen, leidet der Zusammenhalt. In Frankfurt, wo wirtschaftliche Stärke und soziale Ungleichheit besonders sichtbar aufeinandertreffen, gehen Lesch und Schwartz deshalb der Frage nach, wie sich Solidarität stärken lässt und welche Rolle Gesellschaft und Politik dabei spielen.

Bei ihrem Gespräch in der Zentrale der IG Metall erklärt Harald Lesch, dass Solidarität gelernt, gelebt und organisiert werden muss. Thomas Schwartz beschreibt die katholische Soziallehre als Idee, wie eine Gesellschaft gerecht und solidarisch funktionieren kann.

Über Harald Lesch

Harald Lesch, Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator, moderiert die ZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos", die "Terra X"-Reihe "Faszination Universum" sowie den YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co.". Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Bundesverdienstkreuz.

Über Thomas Schwartz

Thomas Schwartz, katholischer Priester, Theologe, Honorarprofessor, Autor, Verleger und Fernsehmoderator, ist Hauptgeschäftsführer des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis und hat zusammen mit Harald Lesch mehrere Bücher veröffentlicht.

Kontakt

Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 – 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 – 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.

Weitere Informationen

- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Reportage "Lesch sieht Schwartz: Solidarisch sein – was bringt's?" als Presse-Preview bereit (nach Log-in).

- ZDF-Streaming: "Lesch sieht Schwartz"

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