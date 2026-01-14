ProSieben

Neu. Exklusiv. Nahbar. ProSieben begleitet Supermodel Heidi-Klum und ihre Kinder Leni und Henry in der zweiteiligen Dokureihe "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum"

Unterföhring (ots)

Neu. Exklusiv. Nahbar. Für die neue Dokureihe "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" begleitet ProSieben Heidi Klum und ihre Kinder Leni und Henry rund um den Globus bei ihren aufregenden Jobs im Modelbusiness.

Heidi Klum: "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models."

"On & Off the Catwalk - by Heidi Klum", Sonntag, 22. Februar und Sonntag, 1. März, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

