ProSieben

Neu. Exklusiv. Nahbar. ProSieben begleitet Supermodel Heidi-Klum und ihre Kinder Leni und Henry in der zweiteiligen Dokureihe "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum"

Neu. Exklusiv. Nahbar. ProSieben begleitet Supermodel Heidi-Klum und ihre Kinder Leni und Henry in der zweiteiligen Dokureihe "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum"
Unterföhring (ots)

Neu. Exklusiv. Nahbar. Für die neue Dokureihe "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" begleitet ProSieben Heidi Klum und ihre Kinder Leni und Henry rund um den Globus bei ihren aufregenden Jobs im Modelbusiness.

Heidi Klum: "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models."

"On & Off the Catwalk - by Heidi Klum", Sonntag, 22. Februar und Sonntag, 1. März, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Pressekontakt:

Tina Land
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192
email: Tina.Land@seven.one

Photo Production & Editing
Susanne Karl-Metzger
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173
email: susanne.karl@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

