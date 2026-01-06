Olympiasieger oder Bachelor? Wer taucht am Samstag auf ProSieben am schönsten ein? Und auf.

ProSieben

6. Januar 2026. So sehen Sieger aus: Zum "TV total Turmspringen" versammeln sich am nächsten Samstag, 10. Januar live um 20:15 Uhr auf ProSieben die erfolgreichsten Springerinnen und Springer der "TV total Turmsprung"-Geschichte: Schauspielerin Annabelle Mandeng (2012, 2013 und 2014), Olympiasieger Fabian Hambüchen(2009 und 2011), Schauspieler Steffen Groth (2008 und 2013), Moderator Peter Imhof (2009) und Ex-Turner Marcel Nguyen (2024) haben schon einen Sieg in der Badehose. Sie springen am Samstag gegen andere Turmsprung-Legenden wie Thorsten und Nico Legat und Turmsprung Neulinge wie "Wellerman"-Interpret Nathan Evans um die Medaillen. Wer steht dieses Jahr ganz oben auf dem Treppchen?

Diese Promis wollen im Einzel perfekt ins Wasser abtauchen:

Schauspielerin Annabelle Mandeng

Olympiasieger Fabian Hambüchen

"Wellerman"-Interpret Nathan Evans

Ur-Bachelor Paul Janke

Reality-Sternchen Lina Westphal

Ex-Turner und Titelverteidiger Marcel Nguyen

Einen fehlerfreien Synchronsprung zeigen wollen:

Moderator Peter Imhof und Schauspieler Steffen Groth

Ex-Fußballprofi Thorsten Legat und sein Sohn Nico

Playmate Julia Römmelt und Reality-Darsteller Tim Kühnel

die Streamer Flying Uwe und Let's Hugo

Dschungelkönig Filip Pavlovic und Reality-Star Marco Cerullo

Nasse Tatsachen. Trockener Humor. Knallharte Analysen.

Moderiert wird das "TV total Turmspringen" von Steven Gätjen. Sonya Kraus interviewt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Ron Ringguth kommentiert. Sebastian Pufpaff sitzt am Kommentatorenpult und blickt mit einem Augenzwinkern auf die Leistungen der Springerinnen und Springer.

Produziert wird das "TV total Turmspringen" live aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin von Brainpool.

"TV total Turmspringen - Das Jubiläum", am Samstag, 10. Januar 2026, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

