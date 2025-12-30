ProSieben

180! Wird Calli Calmund am Sonntag Darts-Weltmeister? Oder doch Luke Humphries? Wessen Pfeile treffen am 4. Januar live auf ProSieben?

30. Dezember 2025. Die Titeljagd geht weiter: Gemeinsam mit Reiner Calmund will Martin Schindler am Sonntag, 4. Januar, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn Weltmeister werden. Kann Deutschlands Nummer 1 bei der "Promi-Darts-WM" den Heimvorteil nutzen und sichert sich nach seinem Ausscheiden bei der PDC-Darts-WM doch noch einen Weltmeister-Titel? Oder triumphiert Luke Humphries gemeinsam mit Gülcan Kamps? Diese Teams spielen bei der "Promi-Darts-WM" am Sonntag auf ProSieben: Reiner "Bützche-Werfer" Calmund und Martin Schindler Gülcan "Baby Power" Kamps und Luke Humphries "Kugelblitz" Ailton und Stephen Bunting Joey "Der Ire" Kelly und Michael van Gerwen Alexander "Der Schla-Wiener" Kumptner und Nathan Aspinall Cathy "Darty" Hummels und tba - dieser Platz wird für den zukünftigen Weltmeister freigehalten. Gespielt wird in Zweier-Teams im klassischen 501-Modus. Christian Düren moderiert die "Promi-Darts-WM" aus dem Maritim Hotel Bonn. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH. Rest-Tickets für das Live-Spektakel gibt es hier. "Die Promi-Darts-WM" 2026 am Sonntag, 4. Januar 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und Joyn

