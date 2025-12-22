ProSieben

We love! ProSieben fordert zur 100. Ausgabe von "Schlag den Star" SAT.1 heraus

Rote Sieben gegen bunter Ball. "taff" gegen Frühstücksfernsehen. ProSieben gegen SAT.1. We love! Zur 100. Ausgabe von "Schlag den Star" stellt sich die rote Sieben am Sonntag, 11. Januar 2026, selbst dem Duell. Um 20:15 Uhr spielen live auf ProSieben Annemarie Carpendale, Andrea Kaiser, Thore Schölermann und Chris Tall für ProSieben gegen Marlene Lufen, Caroline Frier, Matthias Killing und Aaron Troschke im SAT.1-Team. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool. "Schlag den Star" am Sonntag, 11. Januar 2026, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.

