Boooom! Das wird der Knaller: Joko & Klaas starten in der Silvesternacht auf ProSieben den Countdown für 2026

Unterföhring (ots)

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sparen sich ihre zuletzt erspielten 15 Minuten Sendezeit von "Joko & Klaas LIVE" für die Silvesternacht auf und starten am gestrigen Donnerstagabend den Countdown zum Countdown. Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, gehen die Entertainer um 23:45 Uhr auf ProSieben und auf Joyn mit "Silvester mit Joko & Klaas - Der Countdown" auf Sendung und begrüßen mit einem großen Knall das neue Jahr 2026.

Same procedure as every year: Schon zuvor am Silvesterabend zeigt ProSieben um 18:05 Uhr "Silvester für Eins" mit Joko & Klaas, die etwas andere Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms.

Am 1. Januar 2026 starten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dann mit "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026" um 20:15 Uhr ins neue Showjahr. Gelingt Joko & Klaas der Sieg, steht für ProSieben direkt zum Start in 2026 mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel. Verlieren die beiden Angestellten die Gala, müssen sie sich wie üblich ganz in die Dienste von ProSieben stellen.

Silvester & Neujahr mit Joko & Klaas:

"Silvester für Eins" - Silvester, 31. Dezember 2025, um 18:05 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

"Silvester mit Joko & Klaas - Der Countdown" - Silvester, 31. Dezember 2025, um 23:45 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

"Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026" - Neujahr, 1. Januar 2026, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

