Salto. Schraube. Bauchplatscher. Das "TV total Turmspringen" kommt am Samstag, 10. Januar auf ProSieben

Unterföhring (ots)

11. Dezember 2025. Salto. Schraube. Bauchplatscher? ProSieben lädt zum Start ins neue Jahr zu einem besonderen "TV total Turmspringen": Legenden aus 15 Ausgaben Turmsprung-Geschichte und Turmsprung-Neulinge wagen am Samstag, 10. Januar, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn, den Sprung ins kalte Wasser. Dabei sind unter anderem Fabian Hambüchen, Annabelle Mandeng und Thorsten und Nico Legat. Gesprungen wird im Einzel und im Synchron.

Nasse Tatsachen. Trockener Humor. Knallharte Analysen.

Moderiert wird das "TV total Turmspringen" von Steven Gätjen. Sonya Kraus interviewt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Ron Ringguth kommentiert. Sebastian Pufpaff sitzt gemeinsam mit Torsten Sträter am Kommentatorenpult und blickt mit einem Augenzwinkern auf die Leistungen der Springerinnen und Springer.

Produziert wird das "TV total Turmspringen" von Brainpool. Tickets für das Live-Event aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin gibt es hier.

"TV total Turmspringen - Das Jubiläum", am Samstag, 10. Januar 2026, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

